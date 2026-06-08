Соседи забили тревогу: волгоградцу инвалиду вернули единственное жилье

Обеспокоенные жители станицы Федосеевская рассказали прокурору, что их сосед — одинокий слабовидящий мужчина 84-х лет каким-то образом ухитрился продать свой дом с участком земли соседке за 30 тысяч рублей. Предполагается, что «покупательница» ввела его в заблуждение. После проверки фактов по этой истории прокуратура обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи дома с землей недействительным. Однако суд первой инстанции в этом отказал.