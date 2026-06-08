Соседи забили тревогу: волгоградцу инвалиду вернули единственное жилье

Прокуратура помогла пенсионеру-инвалиду из Кумылженского района отстоять свое единственное жилье, которого он чуть не лишился из-за обмана. А сообщили об этом его односельчане, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Обеспокоенные жители станицы Федосеевская рассказали прокурору, что их сосед — одинокий слабовидящий мужчина 84-х лет каким-то образом ухитрился продать свой дом с участком земли соседке за 30 тысяч рублей. Предполагается, что «покупательница» ввела его в заблуждение. После проверки фактов по этой истории прокуратура обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи дома с землей недействительным. Однако суд первой инстанции в этом отказал.
Сотрудники прокуратуры не остановились на этом и обратились в Волгоградский областной суд в апелляционным порядке. Во второй инстанции требования прокуратуры были признаны обоснованными, а договор купли-продажи, оставлявший пенсионера без единственного жилья, незаконным. Решение суда уже вступило в законную силу, и прокуратура контролирует его исполнение.
А ранее прокуратура помогла добиться получения пенсии педагогу из Иловлинского района, которой незаконно отказали в получении выплат.