Полянский: Венгрия изменила подход к работе на площадке ОБСЕ после выборов

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз», — отметил дипломат в беседе с журналистами.
По словам Полянского, теперь Венгрия не блокирует общие заявления со стороны Евросоюза по теме Украине и вооруженного конфликта, многие из которых республика ранее не поддерживала. Постпред РФ подчеркнул, что тенденция стала наблюдаться только после венгерских выборов.
Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Европейский союз. Как заявляет Financial Times, после этой инициативы Киев может начать официальные переговоры о членстве страны в ЕС.