Маша Миронова раскрыла, что происходит с её сыном после ухода от молодого мужа Андрея Сороки

Актриса Мария Миронова, как известно, сейчас находится в непростой ситуации. Между артисткой и её бывшим мужем Андреем Сорокой, который младше её на 19 лет, пробежала чёрная кошка. Они развелись в 2023 году, став до этого родителями мальчика Фёдора. И теперь, как утверждает отец ребёнка, Мария ограничивает встречи с сыном. Сама актриса старается делать все, чтобы ребёнок не чувствовал дискомфорта в связи с возникшей ситуацией и даже посвятила, в общем-то, свою жизнь ребёнку. Теперь она вместе с ним проводит время на катке, где ребенок занимается фигурным катанием. Кстати, заниматься он решил после того, как Миронова сыграла маму фигуриста в фильме «Роднина». О том, как изменилась жизнь Марии и её сына, рассказ актрисы на видео.