Боуз назвал Зеленского и Карла III мошенниками

«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков», — написал журналист. Он иронично заметил, что звонить в полицию, увидев этих «мошенников», не стоит, поскольку арестованными будут не они, а те, кто обратил внимание на их преступления.