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Появилась запись, как Киркоров обещал «не трогать лицо», а затем все равно изменил нос

Филипп Киркоров наделал шума своим появлением на музыкальной премии. Он впервые появился с новым лицом, а точнее, новым носом. Не заметить изменения было трудно. Теперь новый нос Филиппа обсуждает вся светская тусовка. Да и фанаты задаются вопросом, что же все-таки побудило артиста лечь под нож хирурга? Ведь ещё в прошлом году он сделал прилюдно заявление, что не будет трогать лицо, когда речь зашла об изменениях во внешности. Получается, обещания певец не сдержал. Смотрите видео, где Филипп рассказывает о том, как поддерживает фигуру после пластики, и уверен, что ничего не будет делать со своим лицом.

Филипп Киркоров наделал шума своим появлением на музыкальной премии. Он впервые появился с новым лицом, а точнее, новым носом. Не заметить изменения было трудно. Теперь новый нос Филиппа обсуждает вся светская тусовка. Да и фанаты задаются вопросом, что же все-таки побудило артиста лечь под нож хирурга? Ведь ещё в прошлом году он сделал прилюдно заявление, что не будет трогать лицо, когда речь зашла об изменениях во внешности. Получается, обещания певец не сдержал. Смотрите видео, где Филипп рассказывает о том, как поддерживает фигуру после пластики, и уверен, что ничего не будет делать со своим лицом.