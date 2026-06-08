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График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректировали

График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректировали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректировали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

— Отправлением из Крыма: поезд № 092 Севастополь — Москва отправится 9 июня в 03:00 (вместо 20:55 8 июня); поезд № 098 Симферополь — Москва отправится 9 июня в 04:00 (вместо 01:25 8 июня)… поезд № 068 Симферополь — Москва отправится 8 июня от станции Керчь-Южная раньше графика на час, в 23:55, — говорится в публикации.

Состав № 174 Евпатория — Москва отправится согласно изначальному графику — в 21:45 8 июня. Пассажирам задержавшихся поездов предоставляют возможность вернуть деньги за билеты.

Движение поездов было скорректировано из-за ночной атаки беспилотников. Для некоторых пассажиров организовали перевозку автобусами.

8 июня украинские войска нанесли удар по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, прошедшей ночью. В результате пострадал машинист, а его помощник погиб. В связи с атакой приостановили плановое движение пассажирских поездов в Крыму.

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