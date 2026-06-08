Гроб из осины или липы: горвласти разработали порядок для «бесплатных похорон»

Администрация Калининграда подготовила постановление, в котором регламентируется услуга похорон по гарантированному перечню, которая является бесплатной для родственников покойных. В документе прописаны требования к гробу, работе автокатафалка, рытью могилы и т.п. Проект опубликован на сайте мэрии.
В тексте документа указывается, что специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает супругу, родственникам или иным людям, взявшим на себя похороны, «оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению на общественных кладбищах, расположенных на территории Калининграда». В перечень входят: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (регистрационная табличка, колышек для крепления таблички); перевозка тела (останков) умершего на кладбище; погребение (захоронения урн с прахом).
Услуги по погребению оказываются специализированной службой на основании выписки о выборе получения услуг. При отсутствии тех, кто взял бы на себя похороны, «погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой». Также служба должна хоронить умерших, личность которых не установлена «путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ».
В документе подробно прописаны требования к гробу: он должен быть изготовлен из досок (осина или липа) толщиной не менее 22 мм, или древесных плитных материалов толщиной не менее 12 мм, влажностью не более 20%. Размеры гроба — 180×60 см, форма — трапециевидная; снаружи (верхняя и нижняя части) должен быть обит тканью (ситцем), изнутри (крышка и низ гроба) — белой бязью. К гробу прилагается подушка из белой бязи размером 40×50 см. Автокатафалк предоставляется на 2,5 часа. Время нахождения на кладбище — 30 минут. Также в рамках перечня обеспечивается и само погребение: очистка площадки от дерна, снега; рытье могилы ручным способом в пределах предоставленного земельного участка. Размер могилы: длина 250 см, ширина −150 см, глубиной не менее 150 см. Сотрудники спецслужбы должны опустить гроб ручным способом, засыпать могилу и т.п.
В настоящее время документ проходит общественное обсуждение, срок завершения — 17 июня. Адрес электронной почты для направления предложений: gavrilov_ma@klgd.ru.
Отметим, что в Калининграде специализированной службой является муниципальное бюджетное учреждение «Альта». Как ранее отмечала прокуратура, муниципальные специализированные службы по вопросам похоронного дела в первую очередь осуществляют деятельность по гарантированному перечню услуг по погребению и не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
С 1 февраля 2026 года в Калининградской области стоимость услуг по погребению составляет 9678,63 ₽ Как тогда же отмечал эксперт в сфере ритуального бизнеса Алексей Татаренков, «коммерческие» похороны в Калининграде обходились родственникам в 100−130 тысяч рублей.