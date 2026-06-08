Гроб из осины или липы: горвласти разработали порядок для «бесплатных похорон»

В документе подробно прописаны требования к гробу: он должен быть изготовлен из досок (осина или липа) толщиной не менее 22 мм, или древесных плитных материалов толщиной не менее 12 мм, влажностью не более 20%. Размеры гроба — 180×60 см, форма — трапециевидная; снаружи (верхняя и нижняя части) должен быть обит тканью (ситцем), изнутри (крышка и низ гроба) — белой бязью. К гробу прилагается подушка из белой бязи размером 40×50 см. Автокатафалк предоставляется на 2,5 часа. Время нахождения на кладбище — 30 минут. Также в рамках перечня обеспечивается и само погребение: очистка площадки от дерна, снега; рытье могилы ручным способом в пределах предоставленного земельного участка. Размер могилы: длина 250 см, ширина −150 см, глубиной не менее 150 см. Сотрудники спецслужбы должны опустить гроб ручным способом, засыпать могилу и т.п.