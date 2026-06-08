В минздраве Калининградской области рассказали, как будут работать медики в праздничные дни

Больницы и травматологические пункты в праздничные дни будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам: 103 и 112. Об этом напомнили в минздраве Калининградской области.