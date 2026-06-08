Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве Калининградской области рассказали, как будут работать медики в праздничные дни

Больницы и травмпункты будут принимать пациентов круглосуточно.

Источник: Клопс.ru

Больницы и травматологические пункты в праздничные дни будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам: 103 и 112. Об этом напомнили в минздраве Калининградской области.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной в Калининграде на ул. Клинической, 69.

Остальные медучреждения будут функционировать по следующему графику:

11 июня время работы сокращается на 1 час; 12 и 14 июня — выходные дни; 13 июня 2026 года — работа по графику субботы; с 15 июня медицинские организации принимают пациентов в обычном режиме.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше