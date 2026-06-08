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Король Великобритании встретился с Владимиром Зеленским

Король Великобритании Карл III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Король Великобритании Карл III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба украинского лидера.

— Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за неизменную поддержку нашего народа, — приводит фразу из публикации «Газета.ру».

Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы принять участие в переговорах с премьер-министром страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем и обсудить потенциальные переговоры с Россией.

Когда президент Украины прибыл в Соединенное Королевство, произошел забавный случай — знаменитый кот Ларри, который уже много лет исполняет обязанности «главного мышелова Великобритании» и живет на Даунинг-стрит, сбежал. Стармер, Мерц и Макрон начали переговоры без Зеленского — тогда Ларри на 20 минут покинул резиденцию премьера. Потом, когда Зеленский присоединился к политикам, кот вернулся, но снова убежал спустя примерно 10 минут.

До этого в своем открытом письме к российскому президенту украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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