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Apple представила iOS 17 с улучшенным ИИ-ассистентом Siri и новыми функциями

Американская компания Apple представила новую операционную систему iOS 17, главной особенностью которой стал значительно улучшенный ИИ-ассистент Siri. Презентация обновления транслировалась на официальном сайте компании.

Американская компания Apple представила новую операционную систему iOS 17, главной особенностью которой стал значительно улучшенный ИИ-ассистент Siri. Презентация обновления транслировалась на официальном сайте компании.

Теперь Siri будет использовать технологию Google Gemini, что позволит ей лучше понимать контекст, выполнять многоэтапные задачи и интегрироваться со всеми приложениями. Обновление операционной системы для устройств Mac, получившее название Golden Gate, также оснащено Siri AI, встроенным в строку поиска. На iPhone уведомления от Siri будут появляться в Dynamic Island.

Функция Visual Intelligence в приложении камеры iPhone теперь сможет распознавать предметы, предоставлять информацию о еде пользователя или месте, где была сделана фотография. Кроме того, пользователи получат возможность настраивать уровень прозрачности интерфейса Liquid Glass. Apple также представила отдельное приложение Siri для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которое станет основным интерфейсом для взаимодействия с новым ИИ-помощником.

Генеральный директор компании Apple Тим Кук будет находиться на своем посту до конца лета 2026 года, а с 1 сентября его должность займет Джон Тернус. Что известно о новом руководителе корпорации — в материале «Вечерней Москвы».

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