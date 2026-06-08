В Китае диагностировали самый ранний случай деменции у 19-летнего подростка

Китайские врачи зафиксировали самый ранний в истории верифицированный случай болезни Альцгеймера — диагноз был поставлен 19-летнему пациенту. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer s Disease.
Впервые на ухудшение памяти подросток пожаловался в 17 лет. Ему стало трудно концентрироваться на учёбе, информация перестала удерживаться в голове, внимание рассеивалось. Болезнь прогрессировала настолько, что школу он окончить не смог. При этом бытовую самостоятельность он не потерял вплоть до визита к врачам.
МРТ показало, что гиппокамп, отвечающий за запоминание, атрофирован. Исследование ликвора выявило классические для Альцгеймера изменения: избыток тау-белка и дефицит бета-амилоида. Именно эти два маркера считаются главными при жизни пациента доказательствами болезни Альцгеймера.
Генетический анализ не выявил ни одной известной мутации, которая обычно объясняет развитие болезни Альцгеймера у людей до 30 лет. Никто из родственников пациента этим заболеванием не страдал. Врачи предполагают, что причиной могли стать перенесённые инфекции, хронический недосып в подростковом возрасте или сбои в работе иммунной системы.
До этого случая болезнь Альцгеймера без наследственной предрасположенности в таком раннем возрасте никогда не регистрировали.
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