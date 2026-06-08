В Китае диагностировали самый ранний случай деменции у 19-летнего подростка

Впервые на ухудшение памяти подросток пожаловался в 17 лет. Ему стало трудно концентрироваться на учёбе, информация перестала удерживаться в голове, внимание рассеивалось. Болезнь прогрессировала настолько, что школу он окончить не смог. При этом бытовую самостоятельность он не потерял вплоть до визита к врачам.