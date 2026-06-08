Эксперты: Для покупки «однушки» в Москве нужно зарабатывать 350 тысяч рублей

Для того чтобы приобрести самую доступную однокомнатную квартиру в старой Москве, семье необходимо иметь ежемесячный доход около 350 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что при ставке по ипотеке 16 процентов годовых и цене квартиры от 13 миллионов рублей, ежемесячный платеж составит примерно 160 тысяч рублей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банки обычно одобряют кредит, если ежемесячный платеж не превышает 50 процентов от дохода семьи. Таким образом, если квартиру приобретают супруги, их доходы суммируются. Для покупки двухкомнатной квартиры в пределах МКАД требуется доход от 500 тысяч рублей в месяц.
— Для рыночной ипотеки при покупке «двушки» в черте МКАД требуется семейный доход уже от 500 тысяч рублей. При семейной ипотеке под шесть процентов можно найти вариант в Новой Москве с доходом до 200 тысяч, но инфраструктура там будет слабее, — передает слова эксперт Александра Цыганова «КП».
Москвичи стали обустраивать полноценное жилье в гаражах. Из-за их низкой стоимости такая «квартира» обходится покупателям намного дешевле, чем недвижимость в обычном доме. Насколько законно такое жилье и как проживание в гараже может сказаться на здоровье, разбиралась «Вечерняя Москва».