Эксперты: Для покупки «однушки» в Москве нужно зарабатывать 350 тысяч рублей

— Для рыночной ипотеки при покупке «двушки» в черте МКАД требуется семейный доход уже от 500 тысяч рублей. При семейной ипотеке под шесть процентов можно найти вариант в Новой Москве с доходом до 200 тысяч, но инфраструктура там будет слабее, — передает слова эксперт Александра Цыганова «КП».