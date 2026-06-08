В Черняховске прошел масштабный фестиваль «Цветы России»

В Черняховске прошел IV областной фестиваль ландшафтного искусства и флористики «Цветы России». Площадкой для фестиваля стал местный Парк Победы. В этом году его посвятили 80-летию Калининградской области.
Свои работы представили команды из всех муниципалитетов региона. Всего участники подготовили 22 цветочные композиции, посвященные истории, культуре и традициям родного края.
Гости фестиваля смогли увидеть оригинальные флористические композиции и оценить творческий подход участников. Организаторы отметили, что каждая работа стала своеобразным признанием в любви Янтарному краю.
Ранее мы писали, что Виктор Вобликов подвел итоги масштабного фестиваля «Цветы России» в Черняховске.