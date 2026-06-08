ВС США атаковали танкер под флагом Палау, который пытался пройти в Иран

Отмечается, что американские военнослужащие выпустили ракету с авианосца Abraham Lincoln по нефтяному танкеру. Боеприпас попал по машинному и рулевому отсекам судна. В CENTCOM добавили, что экипаж танкера не выполнил условия США, которые препятствовали проходу корабля в Оманском заливе.