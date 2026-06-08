В Москве определили лучших рабочих зеленого хозяйства

В парке Победы на Поклонной горе состоялся финал ежегодного городского конкурса «Московские мастера» в номинации «Рабочий зеленого хозяйства». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В минувшую субботу провели в парке Победы на Поклонной горе финал городского конкурса “Московские мастера” в номинации “Рабочий зеленого хозяйства”. Мероприятие было организовано в формате праздника для всей семьи. На сегодняшний день Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира, и в этом заслуга большого коллектива коммунальных служб», — отметил Петр Бирюков.
В финал вышли 22 команды — 44 специалиста из 11 округов столицы и городских ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Озеленение». Участники прошли тестирование и выполнили практические задания: стрижку живой изгороди и обустройство цветника возле монумента Победы, для которого высадили более 9,5 тысячи однолетников.
Победу одержала команда ГБУ «Автомобильные дороги», второе место заняли специалисты ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», бронза досталась ГБУ «Жилищник Молжаниновского района».
Конкурс проходит в 29-й раз в рамках социального партнерства Правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Организатором номинации выступает Департамент ЖКХ Москвы.