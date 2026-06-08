Эксперт Архипов раскрыл, как правильно ухаживать за панорамной крышей авто

Панорамные крыши автомобилей требуют особого летнего ухода и сильно повышают температуру в салоне из-за проникновения инфракрасного излучения. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Никита Архипов.
В отличие от металлической крыши стеклянная панель пропускает тепло даже при наличии заводской тонировки. Это создает повышенную нагрузку на кондиционер и требует обязательного использования шторки при парковке на солнце. Для быстрого охлаждения эксперт рекомендует предварительно открывать двери или окна для выпуска горячего воздуха.
Важнейшим элементом обслуживания является регулярная очистка направляющих и дренажных каналов от грязи и пуха. Засорение дренажей приводит к протечкам в салон, а попадание мусора в механизмы вызывает поломки моторедуктора.
Перед закрытием люка необходимо проверять проем на наличие веток и крупного мусора. Дополнительная атермальная пленка может снизить нагрев, но ее установка требует осторожности из-за риска локального перегрева и повреждения стекла.
Ранее эксперт Константин Ожогин сказал, что проверить в машине перед поездкой в отпуск.