Эксперт Архипов раскрыл, как правильно ухаживать за панорамной крышей авто

В отличие от металлической крыши стеклянная панель пропускает тепло даже при наличии заводской тонировки. Это создает повышенную нагрузку на кондиционер и требует обязательного использования шторки при парковке на солнце. Для быстрого охлаждения эксперт рекомендует предварительно открывать двери или окна для выпуска горячего воздуха.