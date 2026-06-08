Жителю ХМАО по ошибке выставили на «Госуслугах» счет почти на триллион рублей

Кроме того, в личном кабинете появилось уведомление об ограничении на выезд из России. Юрист, к которому обратился мужчина, предположил, что это мог быть технический сбой в системе. Несмотря на обращение к судебным приставам, долг пока остается в системе, передает URA.ru.