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Жителю ХМАО по ошибке выставили на «Госуслугах» счет почти на триллион рублей

Житель Ханты-Мансийского автономного округа обнаружил в своем личном кабинете на портале «Госуслуги» задолженность в размере 861,9 миллиарда рублей. Она была выставлена судебным участком № 6 Нефтеюганского судебного района.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа обнаружил в своем личном кабинете на портале «Госуслуги» задолженность в размере 861,9 миллиарда рублей. Она была выставлена судебным участком № 6 Нефтеюганского судебного района.

Кроме того, в личном кабинете появилось уведомление об ограничении на выезд из России. Юрист, к которому обратился мужчина, предположил, что это мог быть технический сбой в системе. Несмотря на обращение к судебным приставам, долг пока остается в системе, передает URA.ru.

Девушка из небольшого поселка в Тамбовской области получила квитанцию на 11,5 миллиона рублей за воду в квартире, где никто не живет. Некоторое время назад она перебралась в Ярославль, но продолжала оплачивать «коммуналку».

Пенсионерка из Калининграда столкнулась с абсурдной ситуацией: налоговая служба заблокировала ее банковские счета из-за якобы имеющегося долга в 888 888 888 рублей. Она рассказала, что несколько лет назад закрыла свое ИП, уплатив все налоги.

Другой необычный случай произошел в ХМАО, где работнику местного завода выплатили премию в семь миллионов за его 34 коллег. Когда мужчине начали угрожать, он собрал вещи, поменял номера телефонов и уехал с семьей в другой город на новом автомобиле.

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