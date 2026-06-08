Гастроэнтеролог Чистик рассказала об опасности веганства

Главной проблемой врач назвала нехватку витамина В12, который практически отсутствует в растениях и вызывает анемию, утомляемость и ухудшение памяти. Также растительная пища не способна в полной мере восполнить потребность в железе, что провоцирует выпадение волос, одышку и постоянную усталость, особенно у женщин и беременных.