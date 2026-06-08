Гастроэнтеролог Чистик рассказала об опасности веганства

Строгое веганство без грамотно составленного рациона наносит серьезный ущерб организму и приводит к опасным дефицитам. Об этом терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик сообщила в интервью «Ленте.ру».
Главной проблемой врач назвала нехватку витамина В12, который практически отсутствует в растениях и вызывает анемию, утомляемость и ухудшение памяти. Также растительная пища не способна в полной мере восполнить потребность в железе, что провоцирует выпадение волос, одышку и постоянную усталость, особенно у женщин и беременных.
Отказ от животных продуктов также ведет к дефициту кальция и витамина D, снижая плотность костной ткани и повышая риск переломов. Кроме того, отсутствие в меню рыбы и морепродуктов грозит нехваткой омега-3 жирных кислот и йода.
Ранее диетолог Александра Разаренова назвала полезные свойства жимолости.