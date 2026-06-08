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Гастроэнтеролог Чистик рассказала об опасности веганства

Гастроэнтеролог Ольга Чистик заявила, что строгое веганство может спровоцировать анемию.

Источник: Аргументы и факты

Строгое веганство без грамотно составленного рациона наносит серьезный ущерб организму и приводит к опасным дефицитам. Об этом терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик сообщила в интервью «Ленте.ру».

Главной проблемой врач назвала нехватку витамина В12, который практически отсутствует в растениях и вызывает анемию, утомляемость и ухудшение памяти. Также растительная пища не способна в полной мере восполнить потребность в железе, что провоцирует выпадение волос, одышку и постоянную усталость, особенно у женщин и беременных.

Отказ от животных продуктов также ведет к дефициту кальция и витамина D, снижая плотность костной ткани и повышая риск переломов. Кроме того, отсутствие в меню рыбы и морепродуктов грозит нехваткой омега-3 жирных кислот и йода.

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