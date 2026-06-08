Суд в Татарстане признал незаконным отчисление студентки за использование ИИ

Сгенерированный текст в дипломе студентки четвертого курса лингвистического факультета обнаружили в июне 2025 года с помощью системы «Антиплагиат. Вуз». После университет издал приказ об отчислении. Вахитовский районный суд Казани признал отчисление незаконным, так как студентке не сообщили вовремя о требованиях к объему заимствований в работе.