В Китае мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме

Мужчина внес первоначальный взнос за жилье в размере 17 тысяч долларов. Застройщик нарушил сроки сдачи объекта, но в итоге работы все-таки завершил. Однако когда собственник пришел за ключами, ему сообщили, что его квартиры не существует, да и в доме всего 32 этажа.