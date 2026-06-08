Шуваев встретился с коллективом белгородского завода «ОМК Энергомаш»

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил завод «ОМК Энергомаш», выпускающий продукцию для промышленных предприятий. Шуваев пообщался с руководством и коллективом и взял на контроль решение ряда поступивших вопросов, сообщил глава региона в «Максе».
«Предприятие выпускает продукцию для промышленных предприятий, энергетического комплекса — это часть экономики нашего региона. Поговорил с коллективом и руководством. На сегодняшний день общее число работников на всех производствах предприятия составляет свыше 3,6 тысячи человек. Услышал не только их планы работы, но и то, что сегодня беспокоит многих людей в области», — написал Шуваев, отметив, что взял на контроль ряд вопросов по итогам встречи.
По его словам, власти региона находят выходы из сложившейся ситуации с бензином, однако проблема затрагивает не только Белгородскую область, подчеркнул он. Кроме того, Шуваев получил жалобы на то, что оповещения о различных режимах опасности работают не всегда и везде, он поручил проверить, все ли радиостанции и телеканалы участвуют в оповещении. «Если это не так, будем исправлять и усиливать информирование», — отметил он.
Кроме того, Шуваев сказал, что ремонт дорог в Белгородской области уже идет на нескольких участках. Всего до конца года в развитие дорожной инфраструктуры региона будет направлено 837 млн рублей, в 2027 году — свыше 2,1 млрд рублей, в 2028 — 1,7 млрд рублей. Врио губернатора подчеркнул, что лично разберется с вопросом нанесения разметки на разбитых дорогах. «Логично сначала провести ямочный ремонт, а потом уже наносить разметку», — сказал глава региона.
Шуваев добавил, что получил жалобы на отсутствие воды в ряде микрорайонов индивидуального жилищного строительства Белгородского округа, для решения этой проблемы проводятся совещания, обсуждаются юридические нюансы. «Каждый вопрос взял в работу. Дал поручения профильным ведомствам. Спасибо большому коллективу “ОМК Энергомаш” за максимально честный разговор. Уверен, что вместе мы сделаем Белгородчину лучше», — подытожил Шуваев.