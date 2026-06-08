Шуваев встретился с коллективом белгородского завода «ОМК Энергомаш»

По его словам, власти региона находят выходы из сложившейся ситуации с бензином, однако проблема затрагивает не только Белгородскую область, подчеркнул он. Кроме того, Шуваев получил жалобы на то, что оповещения о различных режимах опасности работают не всегда и везде, он поручил проверить, все ли радиостанции и телеканалы участвуют в оповещении. «Если это не так, будем исправлять и усиливать информирование», — отметил он.