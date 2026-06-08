В Москве вручили ТЭФИ в категории развлекательного вещания

Лучшим развлекательным шоу талантов прайм-тайма стала программа «Ну-ка, все вместе!» на «России 1». В номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» победу одержала Яна Чурикова, ведущая проекта «Голос» на Первом канале. Развлекательным шоу детских талантов прайм-тайма признан Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» на «России 1». Юмористической программой года названо шоу «Однажды в России» на ТНТ. Лучшим развлекательным ток-шоу выходного дня стал проект «Шоу Воли» на ТНТ. В номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу» победил Николай Цискаридзе, ведущий программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Лучшим интервьюером признана Дарья Златопольская с программой «Белая студия» на канале «Культура». Развлекательным звездным шоу прайм-тайма стала «Маска» на НТВ.