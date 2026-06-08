В Москве вручили ТЭФИ в категории развлекательного вещания

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории развлекательного вещания состоялась в Москве. Впервые в истории премии голосование жюри проходило в режиме реального времени — на принятие решения у каждого члена жюри было 26 секунд, передает корреспондент ТАСС.
В номинации «Утренняя ежедневная программа» победителем стала программа «Утро России» телеканала «Россия 1». В номинации «Программа “Образ жизни” награду получила “Просто кухня” на СТС. Просветительской программой года признана “Чудо техники с Сергеем Малозёмовым” на НТВ. Среди программ для детей победу одержала передача “Умницы и умники”. В номинации “Телеигра/телевикторина” лучшей названа “Своя игра” на НТВ.
Лучшим развлекательным ток-шоу стала программа «Малахов» на телеканале «Россия 1». В категории «Реалити-шоу» победа досталась проекту «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ. Спортивно-развлекательным шоу года признана программа «Суперниндзя» на СТС. В номинации «Программа о путешествиях» жюри назвало сразу четырёх победителей: «Поедем, поедим!» на НТВ, «Невероятно интересные истории» на РЕН-ТВ, «Формула еды» на «России 1» и «Жизнь других» на Первом канале.
Лучшим развлекательным шоу талантов прайм-тайма стала программа «Ну-ка, все вместе!» на «России 1». В номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» победу одержала Яна Чурикова, ведущая проекта «Голос» на Первом канале. Развлекательным шоу детских талантов прайм-тайма признан Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» на «России 1». Юмористической программой года названо шоу «Однажды в России» на ТНТ. Лучшим развлекательным ток-шоу выходного дня стал проект «Шоу Воли» на ТНТ. В номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу» победил Николай Цискаридзе, ведущий программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Лучшим интервьюером признана Дарья Златопольская с программой «Белая студия» на канале «Культура». Развлекательным звездным шоу прайм-тайма стала «Маска» на НТВ.
В номинации «Трансляция культурного события» победу одержал выпуск «Алые паруса 2025» на телеканале «Петербург — 5 канал». Легендарной телевизионной программой признана передача «Следствие вели…» на НТВ. Главным событием телевизионного сезона назван концерт Победы у Московского Кремля на телеканале «Россия 1».
ТАСС — генеральный информационный партнер премии.