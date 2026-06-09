День России в Казани 2026: самая полная программа праздника 12 июня

В пятницу, 12 июня, Казань отпразднует День России. Главной площадкой станет территория у центра семьи «Казан». Хедлайнерами вечернего концерта выступят легендарная группа «Корни», звезда татарской эстрады Фирдус Тямаев и группа «Сова». Гостей ждут парад дружбы в национальных костюмах, ярмарка ремесленников, вручение первых паспортов, семейные аттракционы и праздничный салют над Казанкой. Kazan.aif.ru публикует полную афишу и объясняет, куда пойти с детьми и где лучше смотреть фейерверк.
Главный концерт у «Чаши»: от «Корней» до салюта.
День России в столице Татарстана в этом году обещает быть насыщенным. Программа стартует за два дня до главной даты и охватит парки, Кремль и спорткомплексы. Кульминация — концерт у «Чаши» и 22-часовой салют.
Основные события развернутся 12 июня на площадке у центра семьи «Казан». В 16:00 начнётся большой концерт. На сцену выйдут творческие коллективы города, солисты Казанской городской филармонии, а затем — приглашённые звёзды.
Хедлайнерами вечера станут:
Группа «Корни» — легендарный бойз-бенд 2000-х, известный по хитам «Я теряю корни», «Плачет девчонка», «Девушка и море».
Фирдус Тямаев — заслуженный артист Татарстана, мастер татарской эстрады.
Группа «Сова» — яркий коллектив, любимый молодёжной аудиторией.
Для детей на площади будут работать аниматоры, аквагрим и небольшие аттракционы. Весь вечер будет работать полевая кухня и точки с едой. Кульминацией праздника станет салют в 22:00. Залпы запустят над акваторией реки Казанки. Лучшие точки для просмотра — Кремлёвская набережная, площадка у «Чаши» и площадь Тысячелетия между Кремлём и цирком.
Что ещё ждёт гостей: от парада дружбы до триатлона.
12 июня в Казанском Кремле с 11:00 начнётся фестиваль народов «Мозаика культур». Перед этим от Спасской башни пройдёт Парад дружбы — шествие участников в национальных костюмах разных народов Татарстана. Во дворе Присутственных мест развернутся национальные подворья, ярмарка «Этно-маркет» с изделиями ремесленников, а также мастер-классы по народным промыслам и старинные игры. Здесь же состоится концерт лауреатов конкурса «Созвездие — Йолдызлык».
В 16:00 на главной сцене у «Чаши» также пройдёт торжественная церемония вручения паспортов «Я — гражданин России». Первые документы получат 15 юных казанцев.
Как провести праздничные выходные: афиша с 10 по 14 июня.
Праздничная неделя в Казани начинается раньше официальной даты.
10 июня активисты «Молодой Гвардии» развернут гигантский флаг России у центра семьи «Казан». По городу начнут раздавать триколор-ленты.
10 и 11 июня торжественные церемонии вручения паспортов пройдут в парках «Крылья Советов», имени Урицкого, в сквере «Авангард» и на Советской площади. Все мероприятия сопровождаются концертами местных артистов.
С 11 по 14 июня в Казани пройдёт Первенство России по триатлону. Спортсмены будут соревноваться на классической дистанции: плавание, велогонка и бег. Зрелищные старты развернутся на улице Сибгата Хакима и на акватории Казанки. Из-за соревнований в эти дни будут введены ограничения движения и запрет на плавание маломерных судов.
С середины июня в Старо-Татарской слободе стартует летняя программа «Живая слобода» с экскурсиями, лекциями и концертами.
Что нужно знать, чтобы не пропустить главное.
12 июня станет выходным днём. Погода, по предварительным прогнозам, обещает быть тёплой. Организаторы советуют приезжать на площадки заранее, особенно к «Чаше» — вечером там будет многолюдно.
Коротко о главном:
Главный концерт — 12 июня с 16:00, центр семьи «Казан». Выступают «Корни», Фирдус Тямаев, «Сова».
Салют — в 22:00 над Казанкой. Смотреть лучше с Кремлёвской набережной.
В Кремле — с 11:00 фестиваль «Мозаика культур», парад дружбы, ярмарка ремёсел.
Для детей — анимация, аквагрим, аттракционы у «Чаши» весь вечер.
Спорт —
Приходите всей семьёй. День России в Казани — это повод не только отдохнуть, но и почувствовать единство. Берите с собой хорошее настроение и заряженные телефоны для фотографий.