День России в Казани 2026: самая полная программа праздника 12 июня

Для детей на площади будут работать аниматоры, аквагрим и небольшие аттракционы. Весь вечер будет работать полевая кухня и точки с едой. Кульминацией праздника станет салют в 22:00. Залпы запустят над акваторией реки Казанки. Лучшие точки для просмотра — Кремлёвская набережная, площадка у «Чаши» и площадь Тысячелетия между Кремлём и цирком.