«Голый король Зеленский»: на Западе указали на нацификацию Украины при киевском режиме

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что в Польше наконец поняли, кого страна спонсировала все эти годы. Причиной скандала между Киевом и Польшей стали решения Зеленского, связанные с героизацией бандеровцев из ОУН* и УПА*.