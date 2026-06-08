Бывший футболист сборной Габона Мусаву-Кинг умер в 34 года

«Санкт-Галлен скорбит о своем бывшем игроке Иронду Мусаву-Кинге, который скончался в возрасте всего 34 лет. Наши мысли с его семьей, близкими и всеми, кто был ему дорог. Мы желаем им в это тяжелое время много сил», — говорится в сообщении.