Бывший футболист сборной Габона Мусаву-Кинг умер в 34 года

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Габона по футболу Иронду Мусаву-Кинг умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского «Санкт-Галлена», за который он выступал по ходу карьеры.
«Санкт-Галлен скорбит о своем бывшем игроке Иронду Мусаву-Кинге, который скончался в возрасте всего 34 лет. Наши мысли с его семьей, близкими и всеми, кто был ему дорог. Мы желаем им в это тяжелое время много сил», — говорится в сообщении.
Мусаву? Кинг выступал во Франции за «Пон?дю?Гар», «Лорьян», «Кан», «Булонь» и «Тулузу», в Испании — за «Гранаду», в Италии — за «Удинезе». Его последним клубом в карьере стал индийский «Бенгалуру», за который защитник играл в сезоне-2021/22.
За национальную команду Габона провел 14 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.