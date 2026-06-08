В Софии прошел концерт ко Дню России

«В этой программе не было попытки идеализировать Россию. Мы хотели представить ее в разных исторических и культурных измерениях — от древней Руси до ХХ века, в поэзии и музыке, которые прозвучали сегодня. В русской культуре Россия — это не только родина, но и путь человека через историю, память и надежду к пониманию самого себя», — рассказали авторы программы, комментируя идею праздничного концерта.