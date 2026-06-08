В Софии прошел концерт ко Дню России

СОФИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Оперные певцы Антон Андреев и Михаил Мотайленко выступили в Болгарии на концерте, посвященном Дню России. Праздничный вечер прошел в Русском доме в Софии и вызвал настоящий ажиотаж.
Как передает корреспондент ТАСС, переполненный зал стоя приветствовал исполнителей. Воспитанники российской певческой школы вместе с концертмейстерами Юлией Курангышевой и Владимиром Сарухановым при поддержке ведущих вечера, артистов Русского камерного театра в Софии Ольги Михеевой и Семена Аруина, сначала представили поэзию Александра Блока и произведения композиторов Модеста Мусоргского и Александра Бородина, в которых история превращается в музыкальную драму древних походов, средневековой смуты, церковного раскола и борьбы за власть.
Следом была представлена Россия времен русского романса, а завершался вечер произведениями ХХ века — эпохи исторических переломов, войн и репрессий, но одновременно научных и культурных открытий, освоения космоса, когда русская культура продолжала искать новые формы и говорить о человеке, живущем в эпоху глобальных перемен.
«В этой программе не было попытки идеализировать Россию. Мы хотели представить ее в разных исторических и культурных измерениях — от древней Руси до ХХ века, в поэзии и музыке, которые прозвучали сегодня. В русской культуре Россия — это не только родина, но и путь человека через историю, память и надежду к пониманию самого себя», — рассказали авторы программы, комментируя идею праздничного концерта.
Зрители рукоплескали русской народной песне «Ах, ты, ноченька», романсу на стихи Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», ариям из опер «Князь Игорь» и «Хованщина», песне «Русское поле», композициям «Песня о далекой родине», «Синяя вечность» и «Нежность» и другим произведениям. Песня «Родина» Серафима Туликова, которую Андреев и Мотайленко исполнили дуэтом, завершила концерт, вызвав овации.