Украинцы массово уезжают из Польши в Западную Европу

Многие из украинцев предпочитают переезжать в государства Западной Европы, где им предлагают более привлекательные условия оплаты труда. Освободившиеся вакансии в польских компаниях все чаще заполняют мигранты из стран Азии и Латинской Америки. Сейчас в Польше трудятся уже около 30 тысяч филиппинцев и колумбийцев. Также специалисты фиксируют значительный рост числа наемных работников, прибывающих из Индии и Непала.