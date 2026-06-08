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Украинцы массово уезжают из Польши в Западную Европу

Граждане Украины начали массово уезжать из Польши. Украинцы все еще остаются самой многочисленной группой иностранных работников в республике, но их общее количество постепенно уменьшается. Об этом сообщило местное издание WNP.

Граждане Украины начали массово уезжать из Польши. Украинцы все еще остаются самой многочисленной группой иностранных работников в республике, но их общее количество постепенно уменьшается. Об этом сообщило местное издание WNP.

Многие из украинцев предпочитают переезжать в государства Западной Европы, где им предлагают более привлекательные условия оплаты труда. Освободившиеся вакансии в польских компаниях все чаще заполняют мигранты из стран Азии и Латинской Америки. Сейчас в Польше трудятся уже около 30 тысяч филиппинцев и колумбийцев. Также специалисты фиксируют значительный рост числа наемных работников, прибывающих из Индии и Непала.

Между тем Польша ужесточает меры в отношении граждан Украины, нарушающих местные законы. Недавно в Освенциме 25-летний украинец был задержан за дорожное правонарушение. В тот же день его под конвоем доставили на пограничный переход в Медыке и передали украинской стороне.

Кроме того, украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не могут претендовать на получение детских пособий. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.

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