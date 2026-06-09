Казахстан готовится к новому этапу цифровизации образования

В центре внимания оказались технологии, которые уже сегодня меняют подход к обучению миллионов школьников: персонализированные образовательные платформы, цифровые помощники учителей, инклюзивные решения на базе ИИ и концепция «умного кампуса».
Может ли искусственный интеллект помочь школьнику из отдаленного села получать такое же качественное образование, как его сверстнику из мегаполиса? Именно этот вопрос сегодня становится одним из ключевых для образовательных систем по всему миру.
В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова ознакомилась с передовыми практиками цифровой трансформации образования. В состав казахстанской делегации вошли представители Министерства просвещения и подведомственных организаций.
Как ИИ меняет школу.
Одной из главных точек визита стал город Ханчжоу — один из крупнейших технологических центров Китая. Здесь делегация посетила образовательные учреждения и компании, которые уже активно используют искусственный интеллект в учебном процессе.
В начальной школе Hangzhou Chunhui Primary School казахстанской стороне продемонстрировали современные цифровые платформы, интеллектуальные инструменты поддержки преподавания и технологии персонализированного обучения.
Главная идея заключается в том, что система анализирует успеваемость каждого ребенка и помогает адаптировать образовательный процесс под его индивидуальные потребности. Такой подход позволяет выявлять пробелы в знаниях на ранних стадиях и повышать эффективность обучения.
Цифровые технологии для особенных детей.
Особое внимание было уделено вопросам инклюзивного образования.
Во время посещения Hangzhou Yanglingzi School министр ознакомилась с цифровыми решениями, которые помогают сопровождать детей с особыми образовательными потребностями. Технологии позволяют создавать более доступную образовательную среду и обеспечивать индивидуальный подход к каждому ученику.
Эксперты отмечают, что подобные решения становятся одним из самых быстрорастущих направлений применения искусственного интеллекта в образовании во всем мире.
Онлайн-образование нового поколения.
Еще одним пунктом программы стала образовательная платформа WOW English.
Здесь казахстанская делегация изучила современные возможности дистанционного обучения и цифрового сопровождения языкового образования. Использование аналитики данных и интеллектуальных алгоритмов позволяет отслеживать прогресс учащихся и формировать персональные образовательные траектории.
Подобные решения становятся особенно актуальными на фоне растущего спроса на гибкие форматы обучения.
Школы будущего и ИИ-классы.
Отдельный интерес вызвало посещение компании H3C — одного из ведущих разработчиков решений в области цифровой инфраструктуры, облачных технологий и искусственного интеллекта.
Представители компании продемонстрировали современные разработки для цифровизации образовательных организаций, создания Smart Campus, внедрения ИИ-классов и развития технологической базы школ и колледжей.
Концепция Smart Campus предполагает интеграцию всех образовательных процессов в единую цифровую экосистему — от управления учебным процессом до аналитики успеваемости и обеспечения безопасности.
Почему этот опыт важен для Казахстана.
Поездка состоялась в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по ускоренной цифровой трансформации страны и развитию технологий искусственного интеллекта.
Особый интерес для казахстанской стороны представляет использование ИИ для персонализации обучения, повышения качества образования независимо от места проживания учащихся, а также внедрение современных цифровых решений в сельских и малокомплектных школах.
Полученные во время визита практики планируется учитывать при дальнейшем развитии цифровой образовательной среды Казахстана, повышении ИИ-компетенций педагогов и учащихся, а также модернизации инфраструктуры организаций образования.
Мировая образовательная система стремительно меняется, и сегодня конкуренция идет уже не только за знания, но и за технологии, которые помогают эти знания получать. Именно поэтому опыт Китая может стать для Казахстана одним из важных ориентиров на пути к созданию школы будущего.