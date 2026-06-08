Великобритания, Франция и ФРГ назвали условия прекращения конфликта на Украине

До этого в своем открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.