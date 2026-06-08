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Великобритания, Франция и ФРГ назвали условия прекращения конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. Общее заявление лидеры европейских стран по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали в понедельник, 8 июня, на сайте британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. Общее заявление лидеры европейских стран по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали в понедельник, 8 июня, на сайте британского правительства.

— После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Европа может развернуть иностранный контингент на Украине, — говорится в документе.

Первый пункт — это прекращение боевых действий. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения. Отдельно прописана судьба замороженных российских активов: они останутся обездвиженными вплоть до полного прекращения конфликта на Украине.

До этого в своем открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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