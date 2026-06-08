Астроном Маслов рассказал о главных астрономических событиях лета

Видимое угловое разделение двух самых ярких планет составит всего 1,6 градуса, что равно трем лунным дискам. В столичном регионе при ясной погоде их можно будет наблюдать с 22 часов 30 минут до 23 часов 30 минут, а также в следующую ночь.