Астроном Маслов рассказал о главных астрономических событиях лета

Максимальное сближение Юпитера и Венеры произойдет в ночь с 9 на 10 июня и станет главным астрономическим событием начала лета. Ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов рассказал в интервью сайту MK.ru о подробностях этого явления и других ожидаемых небесных феноменах.
Видимое угловое разделение двух самых ярких планет составит всего 1,6 градуса, что равно трем лунным дискам. В столичном регионе при ясной погоде их можно будет наблюдать с 22 часов 30 минут до 23 часов 30 минут, а также в следующую ночь.
В середине и конце июня ожидаются соединения Луны с яркими звездами Регулом и Антаресом. Главным событием июля станет сближение Луны со звездным скоплением Плеяды в ночь с 10 на 11 число.
Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа, когда молодая Луна не помешает наблюдению за сотней падающих звезд. Также в утренние часы 14 и 15 августа над восточным горизонтом можно будет увидеть редкое сближение Юпитера и Меркурия.
Единственной яркой кометой лета станет 10P/Tempel 2, которая достигнет максимального блеска в начале августа и будет доступна для наблюдения только через телескоп или бинокль.
Ранее астрономы нашли планету с каменистыми облаками, которые исчезают по ночам.