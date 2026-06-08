Шесть семей в Черняховске получили новые квартиры взамен аварийного жилья на Тельмана, 17

Как отметил Черномаз, переселение стало возможным благодаря совместной работе правительства региона, следственных органов и местной администрации. По решению губернатора Алексея Беспрозванных в этом году из резервного фонда выделены средства на переселение граждан из 13 аварийных домов. В их числе — ещё один черняховский адрес: улица Портовая, 1А (восемь квартир).