Шесть семей в Черняховске получили новые квартиры взамен аварийного жилья на Тельмана, 17

В Черняховске 8 июня вручили ключи от новых квартир жильцам аварийного дома на улице Тельмана, 17. Расселение проводилось с января по июнь 2026 года. Общая площадь предоставленных жилых помещений — около 180 квадратных метров. Ключи получили шесть семей.
В церемонии участвовали министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, руководитель следственного управления СК по Калининградской области Дмитрий Канонеров и глава Черняховского округа Виктор Вобликов.
Как отметил Черномаз, переселение стало возможным благодаря совместной работе правительства региона, следственных органов и местной администрации. По решению губернатора Алексея Беспрозванных в этом году из резервного фонда выделены средства на переселение граждан из 13 аварийных домов. В их числе — ещё один черняховский адрес: улица Портовая, 1А (восемь квартир).
«В ближайшие два года это позволит переселить 314 человек из 131 непригодного для проживания помещения в 23 домах в Калининграде, Полесске, Пионерском, Черняховске и Краснознаменске. Работу ведём системно, ежегодно включая в перечень новые адреса, исходя из даты признания дома аварийным и уровня износа», — заявил министр.
В 2024 году Калининградская область досрочно завершила программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. В новые квартиры переехали более 3500 человек.