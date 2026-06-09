Казахстанка через суд заставила экс-мужа обеспечивать себя после развода

Исковое заявление было подано гражданкой А. к ответчику У. о взыскании денежных средств на личное содержание. Как сообщили 8 июня 2026 года в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области, дожидаться принудительного вердикта стороны не стали.
«В ходе судебного разбирательства стороны выразили намерение урегулировать спор мирным путем и обратились в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения», — пояснили представители Фемиды.
Изучив материалы дела и встречное желание бывших супругов, служители Фемиды пошли им навстречу.
«Определением суда мировое соглашение, заключенное между сторонами, утверждено. Согласно условиям соглашения, ответчик У. обязался ежемесячно выплачивать алименты на содержание супруги в размере 10 месячных расчетных показателей до достижения их дочерью трехлетнего возраста», — уточнили в суде.
Таким образом, ежемесячная сумма выплат на содержание матери ребенка составит порядка 36 920 тенге. В связи с успешным утверждением данного мирового соглашения производство по этому гражданскому делу было полностью прекращено.
На данный момент вынесенное определение суда еще не вступило в законную силу.
22 апреля 2026 года депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов сообщил, что более 300 тыс. казахстанских детей нуждаются в алиментах.