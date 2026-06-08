Врачи борются за здоровье пострадавшего от атаки ВСУ машиниста

Машинист пригородного поезда Анатолий, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Крыму 4 июня, находится в медицинском учреждении в относительно стабильном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
По ее поручению пострадавшего навестил омбудсмен Крыма Александр Штехбарт.
«Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз», — написала Лантратова.
В ходе визита Штехбарт обсудил с лечащими врачами динамику восстановления пациента, а также разъяснил семье Анатолия порядок получения мер социальной поддержки, оставив контакты для оперативной связи.
Помимо этого, крымский омбудсмен проверил состояние других граждан, пострадавших от налетов БПЛА и находящихся на лечении в Симферополе. По словам Лантратовой, у пациентов наблюдается положительная динамика: один из пострадавших переведен из отделения реанимации в общую хирургию, а к другой пациентке вернулось зрение.
Напомним, инцидент произошел 4 июня, когда украинский дрон атаковал пригородный поезд, следовавший в направлении Керчи. В результате налета один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Всего в больницах после серии налетов беспилотников оставались шесть человек, один из которых находился в тяжелом состоянии.