Врачи борются за здоровье пострадавшего от атаки ВСУ машиниста

Помимо этого, крымский омбудсмен проверил состояние других граждан, пострадавших от налетов БПЛА и находящихся на лечении в Симферополе. По словам Лантратовой, у пациентов наблюдается положительная динамика: один из пострадавших переведен из отделения реанимации в общую хирургию, а к другой пациентке вернулось зрение.