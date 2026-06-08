Ставки по осени считают

Органы государственной и муниципальной власти Нижегородской области в целях бюджетной экономии к октябрю могут сократить до 15% штата своих сотрудников, рассказали источники «Ъ-Приволжье». Такая задача якобы была поставлена в региональом правительстве. В областном кабмине пока не комментируют сокращения штатов, но в министерствах и некоторых муниципалитетах уже началась работа по оценке того, какие ставки и должности могут быть сокращены. В администрации Нижнего Новгорода, не вдаваясь в детали, сообщили, что оптимизация и сокращение неэффективных расходов — постоянный процесс, идущий в органах местного самоуправления.