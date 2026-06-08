Эксперт Лопатин объяснил, как защититься от спам-звонков мошенников

Массированные телефонные атаки и спам-звонки парализуют работу смартфона и часто используются мошенниками для кражи денег и конфиденциальной информации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов сотового оператора Борис Лопатин.
Для быстрого возврата контроля над устройством специалист рекомендует временно разрешить входящие вызовы только от контактов из адресной книги и включить фильтрацию сообщений. При получении кодов авторизации от неиспользуемых сервисов необходимо самостоятельно проверить безопасность аккаунтов через официальные приложения.
В целях профилактики следует не оставлять основной номер телефона в открытом доступе и использовать отдельные сим-карты для публичных регистраций. Если атака сопровождается угрозами, ситуацию необходимо решать в правовом поле, предоставив правоохранительным органам сохраненную детализацию, скриншоты и историю звонков.
Ранее эксперт Даниил Бориславский рассказал о новой схеме мошенников в мессенджерах.