Эксперт Лопатин объяснил, как защититься от спам-звонков мошенников

Массированные телефонные атаки и спам-звонки парализуют работу смартфона и часто используются мошенниками для кражи денег и конфиденциальной информации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов сотового оператора Борис Лопатин.