В ДРК заявили, что число смертей от Эболы превысило 100

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 101. Об этом сообщило министерство здравоохранения африканской страны.
Число инфицированных вирусом Эболы во время нынешней вспышки достигло 550. Днем ранее эти цифры составляли 91 и 515 соответственно.
В ДР Конго начали прибывать специалисты из других стран для оказания помощи в противодействии Эболе. Как сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК Патрик Муйяйя Катембве, группа китайских медицинских экспертов прилетела в конголезскую столицу Киншасу. «Их миссия по оказанию медицинской помощи и поддержки местных мер реагирования на вспышку Эболы продлится три месяца», — сказал он.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла в минувшем месяце в ДРК и Уганде. Специалисты предупреждают, что она грозит стать одной из наиболее масштабных и смертоносных за последние десятилетия.