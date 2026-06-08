В ДРК заявили, что число смертей от Эболы превысило 100

В ДР Конго начали прибывать специалисты из других стран для оказания помощи в противодействии Эболе. Как сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК Патрик Муйяйя Катембве, группа китайских медицинских экспертов прилетела в конголезскую столицу Киншасу. «Их миссия по оказанию медицинской помощи и поддержки местных мер реагирования на вспышку Эболы продлится три месяца», — сказал он.