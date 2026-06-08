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Арену в Нью-Йорке обнесли заборами перед визитом Трампа на матч НБА

Вокруг арены в Нью-Йорке установили дополнительные ограждения перед визитом президента США Дональда Трампа на матч финала НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс».

Источник: Аргументы и факты

Вокруг арены в Нью-Йорке установили дополнительные ограждения и усилили меры безопасности перед визитом президента США Дональда Трампа на матч НБА, передает ESPN.

Также сообщается, что из-за жесткой системы контроля была отменена вечеринка в честь матча.

Американский лидер планирует присутствовать на третьей игре финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», которая пройдет в ночь на вторник.

За несколько часов до начала встречи периметр стадиона взяли под усиленную охрану сотрудники правоохранительных органов, включая агентов Секретной службы. На прилегающих территориях развернуты дополнительные посты досмотра.

На данный момент счет в серии составляет 2:0 в пользу нью-йоркской команды.

Ранее сообщалось, что активисты в США потребовали через суд отменить турнир UFC в Белом доме.

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