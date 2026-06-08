В России может появиться «капитал третьего поколения»: в ГД предложили ввести новые соцвыплаты для семей

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Буцкая предложила продлить ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до их совершеннолетия. Согласно инициативе, малообеспеченные и многодетные семьи могут получать соцпомощь на детей до 18 лет, либо до 23 в том случае, если ребенок обучается в колледже или вузе.