Эксперт Слип предостерегла от чрезмерного употребления овощей и ягод

Чрезмерное употребление свежих овощей, зелени и ягод в дачный сезон может спровоцировать вздутие живота и проблемы с пищеварением из-за резкого увеличения количества клетчатки в рационе. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Анна Слип.
По словам эксперта, в обычном рационе людей часто не хватает пищевых волокон, хотя суточная норма составляет от 20 до 25 граммов. Летом на даче потребление этого компонента может резко возрасти до 40−50 граммов, что становится сильным стрессом для организма.
Кишечник, привыкший за зиму к другому режиму питания, просто не успевает перестроиться на новый график. Бактериям требуется несколько недель для полной адаптации к изменениям, поэтому дискомфорт особенно сильно ощущают люди с чувствительным пищеварением.
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