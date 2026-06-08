Болельщиков призвали не приезжать к арене в Нью-Йорке без билетов из-за визита Трампа

Как убедился корреспондент ТАСС, периметр вокруг арены уже обнесен двухметровым забором. Более чем за четыре часа до начала матча полностью перекроют ряд прилегающих к арене улиц. Исключения предусмотрены для зрителей матча, направляющихся к железнодорожной станции пассажиров, клиентов и сотрудников местных предприятий, а также для аккредитованных журналистов.