Болельщиков призвали не приезжать к арене в Нью-Йорке без билетов из-за визита Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш призвала болельщиков баскетбольной команды «Никс» не приезжать к Madison Square Garden без билетов на фоне визита президента США Дональда Трампа на третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
По словам Тиш, тем, кто окажется в районе арены, следует ожидать, что они столкнутся с мерами безопасности, сопоставимыми с досмотром в аэропорту или ограничениями во время празднования Нового года на Таймс-сквер.
Как убедился корреспондент ТАСС, периметр вокруг арены уже обнесен двухметровым забором. Более чем за четыре часа до начала матча полностью перекроют ряд прилегающих к арене улиц. Исключения предусмотрены для зрителей матча, направляющихся к железнодорожной станции пассажиров, клиентов и сотрудников местных предприятий, а также для аккредитованных журналистов.
Как сообщил глава нью-йоркского подразделения Секретной службы США Мэтт Маккул, безопасность будут обеспечивать сотрудники спецслужб, федеральные маршалы, специалисты транспортной безопасности, тактические группы и беспилотники. Кроме того, в районе будут задействованы тысячи сотрудников полиции Нью-Йорка.
Матч пройдет между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс» в рамках третьей игры финала НБА на площадке Madison Square Garden. Ранее Трамп обещал посетить эту встречу.