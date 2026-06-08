Президент Мексики пообещала спокойное открытие ЧМ-2026, несмотря на протесты

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии, я говорю об этом прямо, — заявила глава государства в ходе ежедневной пресс-конференции. — Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии».