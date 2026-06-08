Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Мексики пообещала спокойное открытие ЧМ-2026, несмотря на протесты

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум гарантировала, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет в мирной и спокойной обстановке, несмотря на попытки различных групп спровоцировать власти на применение силы в преддверии турнира.

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии, я говорю об этом прямо, — заявила глава государства в ходе ежедневной пресс-конференции. — Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии».

По словам президента страны, попытки дестабилизировать обстановку перед стартом крупного международного спортивного события могут исходить не только от представителей профсоюзов, но и от других заинтересованных групп.

«Мы будем искать лучшие схемы для обеспечения спокойствия, и открытие пройдет хорошо, нет никаких проблем», — добавила Шейнбаум.

В последние дни в Мексике проходит серия забастовок и протестных акций. Ранее бастующие учителя перекрыли одну из улиц в центре Мехико, ведущую к площади Сокало, где во время мирового первенства будет располагаться главная фан-зона мексиканской столицы.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. В стартовом матче первенства мира встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше