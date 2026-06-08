Президент Мексики пообещала спокойное открытие ЧМ-2026, несмотря на протесты

МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум гарантировала, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет в мирной и спокойной обстановке, несмотря на попытки различных групп спровоцировать власти на применение силы в преддверии турнира.
«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии, я говорю об этом прямо, — заявила глава государства в ходе ежедневной пресс-конференции. — Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии».
По словам президента страны, попытки дестабилизировать обстановку перед стартом крупного международного спортивного события могут исходить не только от представителей профсоюзов, но и от других заинтересованных групп.
«Мы будем искать лучшие схемы для обеспечения спокойствия, и открытие пройдет хорошо, нет никаких проблем», — добавила Шейнбаум.
В последние дни в Мексике проходит серия забастовок и протестных акций. Ранее бастующие учителя перекрыли одну из улиц в центре Мехико, ведущую к площади Сокало, где во время мирового первенства будет располагаться главная фан-зона мексиканской столицы.