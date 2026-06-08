Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и союзники Киева гнут антироссийскую линию. Запад готов озолотить власти Украины за продолжение конфликта с РФ. Так заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания.
Дипломат оценил текущее положение Киева. По словам Василия Небензи, ситуация на Украине «становится все хуже и хуже». Он назвал обстановку уничтожением мирного народа.
«Жители на Украине становятся жертвами беспорядочной работы украинской ПВО, которая в нарушение норм МГП размещается в жилых кварталах», — рассказал Василий Небензя.
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