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«Становится всё хуже и хуже»: в ООН обсудили ситуацию на Украине

Постпред Небензя: Запад готов озолотить Зеленского за продолжение конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и союзники Киева гнут антироссийскую линию. Запад готов озолотить власти Украины за продолжение конфликта с РФ. Так заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания.

Дипломат оценил текущее положение Киева. По словам Василия Небензи, ситуация на Украине «становится все хуже и хуже». Он назвал обстановку уничтожением мирного народа.

«Жители на Украине становятся жертвами беспорядочной работы украинской ПВО, которая в нарушение норм МГП размещается в жилых кварталах», — рассказал Василий Небензя.

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