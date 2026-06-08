Собака выбежала на взлётную полосу и парализовала аэропорт Новосибирска

Персоналу аэропорта пришлось заниматься его поимкой, из-за чего посадка двух самолётов была временно отложена.
Воздушные суда, выполнявшие рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга, были отправлены на второй круг и позже благополучно приземлились.
После продолжительных попыток собаку удалось поймать. Работа аэропорта впоследствии была полностью восстановлена.
Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Он угрожал бортпроводникам, и командир принял решение уйти на вынужденную посадку. После прилёта дебошира передали полицейским Таиланда.
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