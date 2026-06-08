Собака выбежала на взлётную полосу и парализовала аэропорт Новосибирска

В международном аэропорту Новосибирска имени Покрышкина собака выбежала на взлётно-посадочную полосу и временно нарушила график прилётов. По данным SHOT, животное оказалось на территории аэродрома и некоторое время перемещалось непосредственно по рабочей части ВПП.