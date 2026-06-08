Врач Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит

Снижение аппетита в жаркую погоду является нормой, поскольку организм тратит меньше сил на согрев. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков.
Специалист рекомендовал не заставлять себя есть через силу, а ориентироваться на естественное чувство голода и строго соблюдать питьевой режим. Нехватка жидкости приводит к обезвоживанию и запорам, что представляет особую опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Симаков добавил, что из-за высокой температуры также может появиться тошнота. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт. Вместе с ним могут обострится симптомы желудочно-кишечного тракта.
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