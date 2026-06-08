Врач Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит

Специалист рекомендовал не заставлять себя есть через силу, а ориентироваться на естественное чувство голода и строго соблюдать питьевой режим. Нехватка жидкости приводит к обезвоживанию и запорам, что представляет особую опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.