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Врач Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит

Гастроэнтеролог Андрей Симаков назвал нормой отсутствие аппетита в жару.

Источник: Аргументы и факты

Снижение аппетита в жаркую погоду является нормой, поскольку организм тратит меньше сил на согрев. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков.

Специалист рекомендовал не заставлять себя есть через силу, а ориентироваться на естественное чувство голода и строго соблюдать питьевой режим. Нехватка жидкости приводит к обезвоживанию и запорам, что представляет особую опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Симаков добавил, что из-за высокой температуры также может появиться тошнота. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт. Вместе с ним могут обострится симптомы желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что сон с открытым окном летом может быть опасен для здоровья.