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Shot: Два самолета ушли на второй круг из-за собаки в аэропорту Новосибирска

Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска. Животное выбежало на взлетную полосу, и из-за него двум лайнерам пришлось кружить над воздушной гаванью. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска. Животное выбежало на взлетную полосу, и из-за него двум лайнерам пришлось кружить над воздушной гаванью. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

— Собака пробралась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, с ее поимкой возникли проблемы. Двум самолетам авиакомпании S7 Airlines пришлось отправляться на второй круг, — сказано в публикации.

Уточняется, что речь может идти о лайнерах, которые выполняли рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга. Оба самолета впоследствии благополучно приземлились, а возмутителя спокойствия поймали.

В конце марта кота Барсика прежние хозяева оставили в аэропорту Домодедово. Животное взяла на передержку сотрудница аэропорта Надежда. Через неделю кота удалось пристроить в новую семью. Барсик осваивался на новом месте. По словам женщины, первое время он плохо ел и пил из-за перенесенного стресса.

Надежде было сложно отдать кота другим людям. Она подчеркнула, что расставание далось ей непросто.