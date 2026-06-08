Shot: Два самолета ушли на второй круг из-за собаки в аэропорту Новосибирска

В конце марта кота Барсика прежние хозяева оставили в аэропорту Домодедово. Животное взяла на передержку сотрудница аэропорта Надежда. Через неделю кота удалось пристроить в новую семью. Барсик осваивался на новом месте. По словам женщины, первое время он плохо ел и пил из-за перенесенного стресса.