Кража крупной суммы в Караганде: видеозапись заставила вора скрываться от родных

По данным ведомства, отпечатки его пальцев, обнаруженные на месте происшествия, помимо владельца автомобиля, помогли полицейским выйти на его след.
Видеозаписи с камер наблюдения также сыграли ключевую роль, зафиксировав момент совершения преступления и предоставив доказательства виновности подозреваемого.
«Понимая, что его действия могли быть зафиксированы, подозреваемый попытался скрыться, перестав появляться по месту своего постоянного проживания и у близких родственников», — говорится в сообщении.
Однако оперативные действия полицейских в рамках оперативно-розыскных мероприятий позволили быстро установить его местонахождение, что привело к последующему задержанию. В момент задержания мужчина полностью признал свою вину.
В качестве вещественного доказательства он добровольно вернул барсетку. К сожалению, деньги уже были потрачены злоумышленником. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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