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Трамп хочет напугать Нетаньяху: «Можешь остаться один на один с Ираном»

Трамп предупредил Нетаньяху о риске остаться один на один с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху задуматься о негативных последствиях возможной эскалации иранского конфликта. Американский лидер допустил, что Вашингтон может устраниться от ситуации на Ближнем Востоке.

«Я сказал Биби: тебе стоит очень внимательно относиться к тому, что ты делаешь, потому что очень скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — цитирует Трампа израильский «12 канал».

Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном.

При этом Трамп заявил, что у Нетаньяху не будет выбора в вопросе урегулирования иранского конфликта и Израиль будет вынужден принять любую сделку США с Ираном.

Ранее Нетаньяху заявил, что противостояние Израиля с Ираном и «Хезболлах» еще не завершено, пообещав противникам жесткий ответ на любые новые атаки.

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