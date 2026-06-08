Вильнюс поставил ополченцев под ружьё: Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью

Манёвры в Сувалкском коридоре, а также в окрестностях Каунаса, Шакяя, Казлу-Руды, Мариямполе, Вилкавишкиса и Преная назвали «Прочный щит 2». В боевом слаживании принимают участие около 1 000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении трёх лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе, способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями ВС Литвы и НАТО.