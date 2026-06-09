День города в Иннополисе 2026: самая полная программа праздника 11 июня

Иннополис был заложен 9 июня 2012 года, а официальное открытие состоялось в 2015-м. Идея создания города-спутника Казани для IT-специалистов зародилась ещё в 2010 году. Сегодня это один из самых современных населённых пунктов России, где живут и работают тысячи айтишников. В 2026 году день рождения растянется на несколько дней: 9 июня пройдет тематическая пробежка, а 11 июня — главный фестиваль.