День города в Иннополисе 2026: самая полная программа праздника 11 июня

Главным событием станет фестиваль INNO на площади Университета Иннополис. Хедлайнерами вечера выступят легенда российского рока Найк Борзов и инди-группа «СТРИО». В программе также детское шоу мыльных пузырей, выступления местных музыкантов и открытая вечеринка с диджеем. Вход свободный. Kazan.aif.ru рассказывает, как добраться до города будущего и что там посмотреть.
Программа фестиваля INNO: от мыльных пузырей до ночной вечеринки.
Иннополис был заложен 9 июня 2012 года, а официальное открытие состоялось в 2015-м. Идея создания города-спутника Казани для IT-специалистов зародилась ещё в 2010 году. Сегодня это один из самых современных населённых пунктов России, где живут и работают тысячи айтишников. В 2026 году день рождения растянется на несколько дней: 9 июня пройдет тематическая пробежка, а 11 июня — главный фестиваль.
Праздник начнётся 11 июня в 17:00 на площади Университета Иннополис. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех возрастов.
Расписание ключевых событий:
17:00 — открытие фестиваля INNO.
17:20 — детская программа с шоу мыльных пузырей.
18:00 — выступление локальной группы Иннополиса (победители открытого отбора).
18:40 — концерт казанского проекта «Кружок хора» — гости смогут подпевать и стать частью хора.
19:00 — выступление инди-группы «СТРИО».
20:00 — хедлайнер вечера Найк Борзов — автор хитов «Три слова», «Верхом на звезде», «Лошадка».
21:00 — открытая вечеринка с казанским диджеем BubbleGum B.
Фестиваль продлится до 23:00. Также на площади будут работать гастрономическая зона с едой и напитками, интерактивные развлечения — например, технотеннис с клавиатурами вместо ракеток и гигантские настольные игры. Для детей организуют отдельную зону с аниматорами.
Как добраться до Иннополиса: все способы.
Иннополис находится примерно в 40 километрах от Казани. Время в пути — 40−60 минут. Есть несколько вариантов.
На автобусе.
Самый бюджетный и популярный способ. Автобус № 108 следует от остановок «Комбинат Здоровье», автовокзалов «Восточный» и «Южный». Стоимость проезда — 270 рублей при оплате картой, 300 рублей наличными. Дети до 7 лет — 110 рублей при предъявлении свидетельства о рождении.
Для владельцев карты INNO ID действуют льготные тарифы — 250 и 200 рублей. Первый автобус из Казани отправляется в 6:20, последний — в 22:00. Из Иннополиса обратно первый рейс в 6:00, последний — в 22:20. Расписание публикуют на официальном сайте города.
На машине или такси.
Маршрут проходит по трассе М-7 «Волга» в сторону Иннополиса. На подъезде есть указатели. Парковка в городе бесплатная. Можно также доехать через Старое Аракчино — мимо Храма всех религий.
Каршеринг («Делимобиль» и другие сервисы) работает на территории Иннополиса. Средняя стоимость такси из Казани — около 600−800 рублей в обычное время. В праздничный вечер 11 июня из-за высокого спроса цена может вырасти до 2000 рублей и выше. Лучше заказывать машину заранее.
Совет «АиФ»: автобус № 108 ходит регулярно, но в день праздника на него может быть очередь. Приезжайте к остановке с запасом. Если едете на машине, оставляйте авто на бесплатных парковках у въезда в город — центр будет пешеходным.
Приходите на фестиваль INNO. Иннополис — это не только IT, но и душевная атмосфера, хорошая музыка и праздник для всей семьи.