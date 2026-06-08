Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее 550 человек заразились Эболой в Конго: число летальных случаев растет

Минздрав Конго: число подтвержденных случаев смерти от Эболы превысило 100.

На территории Демократической Республики Конго жертвами лихорадки Эбола стали уже свыше ста человек. Не менее 550 жителей заразились вирусом. Так проинформировали в пресс-службе Минздрава Конго.

Сообщается, что число подтвержденных случаев смерти от Эболы на данный момент составляет 101. Это на десять летальных исходов больше, чем днем ранее. За сутки также возросло количество заразившихся. Днем ранее сообщалось о 515 случаях.

В Конго уже прибывают специалисты для оказания помощи в противодействии лихорадке. В том числе, в стране находится китайская делегация.

К охране центров лечения Эболы привлекают также миротворцев ООН. Меры приняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием. Особое внимание уделяют провинции Итури. Здесь в последние дни усиливают меры безопасности вокруг лечебных учреждений.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше